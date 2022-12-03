По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, местные жители сообщили о взрывах на оккупированной территории. Их слышали в районе Михайловки, что в 50 километрах от самого Мелитополя.

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Раздаются и взрывы, и автоматные очереди

Также он отметил, что что-то детонирует вблизи Плодородного. Этот населенный пункт расположен в почти 20 километрах от Михайловки. Кроме того, жители сообщают об автоматных очередях. Пока это все имеющиеся у нас детали.

Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает,

– иронически добавил Федоров.

Как отмечают в "РИА Мелитополь", неспокойно и в самом Мелитополе. Жители сообщили об активном передвижении техники оккупантов в районе Центрального рынка. Очевидцам даже удалось снять машину во время движения.

В Мелитополе сняли передвижение техники врага: смотрите видео

В издании выразили надежду, что это очередной "жест доброй воли", а не передислокация. К примеру, из Васильевки враг решил начать отводить свои войска. Об этом в эфире телемарафона рассказал депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук.

По его словам, освобождение Васильевки откроет прямую дорогу в Энергодар для наших защитников. А значит, существует вероятность, что и с Запорожской АЭС оккупанты уйдут, продемонстрировав очередной "жест доброй воли".

Какая сейчас ситуация в Запорожской области