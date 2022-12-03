Такой отход россиян связан именно с увеличением огневого поражения, которое наносят по оккупантам украинские военные, ведь на Запорожский фронт была переброшена новая дальнобойная техника. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Отводят войска и "администрации"

Он отметил, что россияне с военной точки зрения реагируют правильно – они выводят определенные части из-под обстрелов. Глубина артиллерийских обстрелов дошла уже до 40 километров вглубь фронта, поэтому оккупанты отходят и рассредоточиваются с мест базирования, куда украинская сторона смогла достать.

Преимущественно речь идет о гарнизонах, которые были в Пологах, Михайловке и других населенных пунктах. Свитан объяснил, что захватчики разделяются и выходят в посадки и леса, чтобы не сосредотачиваться в одном месте и не быть большой целью для ВСУ.

Военный эксперт добавил, что движение, замеченное в сторону Мариуполя – это в основном отвод оккупационных "администраций", оккупационных "властей", некоторых частей коллаборантов, а также санчастей – медсанбатов и военных полевых лазаретов.

Россияне готовятся к наступлению ВСУ

Впрочем, отходят не все российские подразделения. Оставшиеся части готовятся к прорыву ВСУ, ведь прекрасно понимают, что увеличение огневого поражения ведет к определенному развитию сценария. То есть, по информации россиян, в районе Гуляйполя и Пологов намечается движение украинских войск. Свитан отметил, что оно уже происходит – ВСУ начали продвижение в сторону Бердянска.

Это оптимальный вариант так называемого бесконтактного боя, когда артиллерией выбиваются войска, пункты охраны и обороны, определенные взводные опорные пункты, и дальше движение идет гораздо проще.

Это именно тот вариант, который наиболее щадит жизнь наших солдат,

– подчеркнул Свитан.

Роман Свитан рассказал о ситуации на Запорожском направлении фронта: смотрите видео

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