Такий відхід росіян пов'язаний саме зі збільшенням вогневого ураження, якого завдають по окупантах українські військові, адже на Запорізький фронт було перекинуто нову далекобійну техніку. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Відводять війська та "адміністрації"

Він зауважив, що росіяни з військової точки зору реагують правильно – вони виводять певні частини з-під обстрілів. Глибина артилерійських обстрілів дійшла вже до 40 кілометрів углиб фронту, тож окупанти відходять та розосереджуються з місць базування, куди українська сторона змогла дістати.

Переважно мова йде про гарнізони, які були у Пологах, Михайлівці та інших населених пунктах. Світан пояснив, що загарбники розділяються та виходять у посадки та ліси, аби не зосереджуватися в одному місці та не бути великою ціллю для ЗСУ.

Військовий експерт додав, що рух, помічений у бік Маріуполя – це здебільшого відведення окупаційних "адміністрацій", окупаційної "влада", деяких частин колаборантів, а також санчастин – медсанбатів та військових польових лазаретів.

Росіяни готуються до наступу ЗСУ

Утім, відходять не всі російські підрозділи. Ті частини, що залишилися, готуються до прориву ЗСУ, адже чудово розуміють, що збільшення вогневого ураження веде до певного розвитку сценарію. Тобто, за інформацією росіян, у районі Гуляйполя та Пологів намічається рух українських військ. Світан зазначив, що він вже відбувається – ЗСУ почали просування у бік Бердянська.

Це оптимальний варіант так званого безконтактного бою, коли артилерією вибиваються війська, пункти охорони та оборони, певні взводні опорні пункти, і далі рух йде набагато простіше.

Це саме той варіант, що найбільш щадить життя наших солдатів,

– підкреслив Світан.

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