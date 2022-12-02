Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя. Вдале "полювання" від ЗСУ пройшло поблизу Мелітополя.
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За словами кореспондента, там була ремонтна база техніки російських військових. Також там був відомий "чмобік" з Владивостока, який в Росії мав шиномонтажну майстерню.
Коли його мобілізували, то відправили на цю ремонтну базу, і він з неї почав постити в соцмережі багато фото з геолокацією. Завдяки цьому ЗСУ ідентифікували базу та "насипали" туди артилерією,
– розповів кореспондент.
Українці жартують, що за своїм номером телефону той "чмобік" вже чомусь не відповідає.
Крім ремонтної бази, неофіційно підтверджують, що під Токмаком, Пологами, Василівкою, біля Гуляйполя по окупантах "літало щось нове". "Кажуть, що там є гарні результати", – додав кореспондент.
Яка ситуація на Запоріжжі: відео 24 каналу
ЗСУ влаштували справжнє пекло окупантам на Запоріжжі
- У Запорізькій області у ворогів вибухи лунають чи не кожного дня. Тож російським окупантам вже зовсім некомфортно в регіоні. Іван Федоров підтвердив, що невтішна ситуація для ворогів як у Мелітополі, так і по всій Запорізькій лінії фронту.
- За його словами, справжню пекло в них (росіян – 24 канал) в місті Пологи та на околицях. І зруйнований їхній штаб там, де вони перебували – в селищі Мирному, і школа, в якій вони утворили собі казарми в селищі Ясне.
- Тільки за попередніми офіційними даними нашого Генштабу, в останні дні ЗСУ знищили та поранили понад 1200 окупантів. Така кількість втрат ворогів через те, що росіяни обрали Мелітополь як свій логістичний та адміністративний штаб.
- Федоров також розповів, що окупанти на Запоріжжі метушаться. Вони вже вивозили з лікарні в Пологах поранених, потім демонстративно звідти виїжджали, згодом – повертались, навіть демонстративно почали перепис населення в селищі Михайлівка та селі Бурчак.