Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья. Удачная "охота" от ВСУ прошла вблизи Мелитополя.

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По словам корреспондента, там была ремонтная база техники российских военных. Также там был известен "чмобик" из Владивостока, который в России имел шиномонтажную мастерскую.

Когда его мобилизовали, отправили на эту ремонтную базу, и он с нее начал постить в соцсети много фото с геолокацией. Благодаря этому ВСУ идентифицировали базу и "насыпали" туда артиллерией,

– рассказал корреспондент.

Украинцы шутят, что по своему номеру телефона тот "чмобик" уже почему-то не отвечает.

Помимо ремонтной базы неофициально подтверждают, что под Токмаком, Пологи, Васильевка, возле Гуляйполя по оккупантам "летало что-то новое". "Говорят, что там есть хорошие результаты", – добавил корреспондент.

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