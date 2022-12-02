Это уже не первый случай, когда к оккупантам приходит "хлопок" и устраивает пожар на нефтебазе в оккупированном районе Донецка. В пятницу, 2 декабря, стало известно, что произошла масштабная катастрофа в Шахтерске, что в 50 километрах к востоку от областного центра. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на местные телеграм-каналы.

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Что известно о пожаре на нефтебазе

По словам СМИ, было несколько прилетов в Шахтерске, в результате чего произошел инцидент. Также сетью стали распространять фотографии и видео, на которых видно, как ярко пылает вражеская база, где оккупанты хранили нефть.

Последствия прилета по вражеской нефтебазе: смотрите видео с донецких телеграм-каналов

Что известно о городе Шахтерск Населенный пункт основан в 1764 году. Его население по состоянию на 2017 год составило около 50 тысяч человек. В июле и августе 2014 года в городе были ожесточенные бои, в ходе которых погибло немало украинских бойцов. К сожалению, ВСУ тогда не удалось вернуть под контроль Шахтерск – населенный пункт уже 9 лет в составе так называемых квазиреспублик.

Источник: Википедия



Горит нефтебаза в Шахтерске на оккупированной Донбассе / Фото из местных телеграм-каналов

Взрыв в Испании и другие подобные инциденты

Недавно, 30 ноября, у посольства Украины в Испании раздался взрыв. В Министерстве иностранных дел впоследствии заявили, что неизвестные направили в посольство конверт со взрывчаткой – он взорвался прямо в руках у коменданта.

Также взрыв сегодня, 2 декабря, произошел в турецком городе Самсун. Местные власти сообщили, что был нагрев в одном из топливных резервуаров, где хранились отработанные масла.

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