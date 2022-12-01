Это произошло 30 ноября и 1 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров ОБСЕ в Лодзи.

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Догадываются, кто за этим стоит

Кулеба подчеркнул, что это точно новая форма террора. Украинские специалисты вместе с испанскими властями активно работают, чтобы установить, кто рассылает угрозы.

У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию,

– заметил Кулеба.

Он добавил, что необходимо все выяснить: кто привлечен, кто присылает и т.д. После установления всех виновных будут принимать меры по их наказанию.

Новые угрозы

По словам министра, помимо инцидента в Мадриде, были и другие тревожные события, не связанные с взрывчаткой. В частности, в посольство Украины поступали конкретные угрозы. Журналисты спросили, о каких именно посольствах говорится. Однако Кулеба ответил, что МИД в скором времени выйдет с официальным комментарием.

Добавил лишь, что есть основание утверждать, что проходит "целенаправленная широкомасштабная кампания" против Украины.