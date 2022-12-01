Це сталось 30 листопада та 1 грудня, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі.
До речі Конверти з вибухівкою надіслали прем'єру Іспанії та в Міноборони
Здогадуються, хто за цим стоїть
Кулеба наголосив, що це точно нова форма терору. Українські фахівці разом з іспанською владою активно працюють, аби встановити, хто розсилає погрози.
У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії,
– зауважив Кулеба.