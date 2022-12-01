Зранку 1 грудня на авіабазі Торрехон-де-Ардос (Мадрид), під час сканування, агенти служби безпеки виявили посилку з бомбою. Її відправили до Супутникового центру, розташованого на військовому об'єкті.
Подробиці інциденту
Як повідомляє МВС Іспанії, системи безпеки авіабази зафіксували підозрілий конверт між 3:00 та 4:00 ранку. Після рентгенівського аналізу було встановлено, що він може містити якийсь механізм усередині, про що одразу повідомили Громадянську гвардію та Національну поліцію.
Агенти обох органів одразу вирушили на базу, щоб убезпечити територію. У Міноборони підтвердили цю інформацію та додали, що постраждалих немає.
Не схоже на збіг
Ця вже третя така посилка. Вчора невідомі відправили подібні до посольства України в Іспанії та до компанії в Сарагосі, яка виробляє військову техніку і надсилає її Україні.
Поліція стверджує, що ці три справи пов'язані. Тепер слідчі намагаються вникнути в обставини, за яких відбулися події та з'ясувати їхнє походження. Перші штрихи розслідування закріплюють версію про те, що три пакети пов'язані один з одним.
Також правоохоронні органи побоюються, що протягом дня в різних установах по всій території Іспанії з'являються такі посилки.
Все пов'язане з Україною: що відомо про попередні дві посилки
- Вчора, 30 листопада, біля посольства України у Мадриді вибухнула бомба. Вона була в конверті, який адресувався послу. Конверт одразу викликав підозру секретаря, тому що не було вказано відправника і саме оформлення конверта не виглядало так, як щазвичай відправляють дипломатам. Тож секретар передав пакет офіцеру, відповідального за охорону посольства. Той відкрив його наодинці та вчасно викинув з рук. В посольстві одразу запідозрили Росію.
- Згодом стало відомо про другий пакет. Цього разу одержувачем стала компанія Instalaza, розташована у Сарагосі. Вона займається розробкою та виробництвом військової техніки для піхоти, зокрема системи запуску ракет, ручні гранати та прилади нічного бачення. Компанія надсилає свою зброю у 35 країн світу, зокрема в Україну. Представниця уряду в Сарагосі Роза Серрано додала, що посилка прийшла з України.
- Також вона сказала, що у цих двох конвертів, схоже, був один і той самий відправник. На звороті обох вказали ту саму адресу електронної пошти.