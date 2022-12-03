За словами мера Мелітополя Івана Федорова, місцеві мешканці повідомили про вибухи на окупованій території. Їх чули у районі Михайлівки, що за 50 кілометрів від самого Мелітополя.

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Лунають і вибухи, і автоматні черги

Також він зауважив, що щось детонує поблизу Плодородного. Цей населений пункт розташований за майже 20 кілометрів від Михайлівки. Крім того, мешканці повідомляють про автоматні черги. Наразі це всі наявні у нас деталі.

Окупанти, вам ще не набридло курити? Кажуть, куріння вбиває,

– іронічно додав Федоров.

Як зазначають у "РІА Мелітополь", неспокійно й у самому Мелітополі. Мешканці повідомили про активне пересування техніки окупантів у районі Центрального ринку. Очевидцям вдалося навіть зняти машину під час руху.

У Мелітополі зняли пересування техніки ворога: дивіться відео

У виданні висловили надію, що це черговий "жест доброї волі", а не передислокація. Наприклад, з Василівки ворог вирішив почати відводити свої війська. Про це в ефірі телемарафону розповів депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук.

За його словами, звільнення Василівки відкриє пряму дорогу до Енергодару для наших захисників. А отже існує ймовірність, що і з Запорізької АЕС окупанти підуть, продемонструвавши черговий "жест доброї волі."

Яка зараз ситуація у Запорізькій області