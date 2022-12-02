Для таких дивних рухів окупантів може бути кілька причин. Їх 24 каналу назвав військовий експерт Ігаль Левін.
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Ротація чи пастка: що готують росіяни на Запоріжжі
По-перше, росіяни можуть здійснювати ротацію своїх військ. Так, можливо вони зараз намагаються вивести війська, які довго перебували на лінії зіткнення та замінити їх тими, кого вивели з Херсона.
По-друге, військові країни-агресорки можуть готувати пастку для Збройних Сил України.
Вони можливо дійсно вірять та очікують, що ЗСУ зараз почнуть великий наступ та намагаються підготувати пастку,
– припустив військовий експерт.
Він також додав, що кожного разу, коли ми очікували паски від окупантів, як-от в Херсоні чи на Харківщині – її не було. Однак завжди краще готуватися до найгіршого сценарію. Отже, найімовірніше, такий сценарій в Генштабі ЗСУ розглядається.
Якщо зруйнувати окупантам логістику, то вони можуть втекти
Російські загарбники дуже залежні від логістики й вони відходять, якщо логістичні можливості руйнуються. Наприклад, так було на Київщині, коли наші військові почали відрізати їх та оточувати, внаслідок чого була зруйнована логістика. Крім того, подібна ситуація з окупантами була й на острові Зміїний та в Херсоні.
Ми бачимо, що це не виключення, а закономірність. Як тільки ми руйнуємо їхню можливість забезпечувати своє військо, то воно перетворюється в стадо. І починається просто побиття – HIMARS починають працювати вже не по логістиці та шляхах постачання, а безпосередньо по військах,
– розповів військовий експерт.
Тож на ділянках фронту, де відбуватиметься подібна ситуація – росіяни дійсно можуть допускати таку можливість як відхід і в такий спосіб покращити своє становище.
Останні новини з Запоріжжя: коротко
- На окупованій частині Запоріжжя росіянам не дають розслабитися й партизани. Зокрема, у районі Енергодара українські партизани знищили майже взвод російських окупантів.
- Військовий експерт Павло Нарожний припустив, що російські окупанти зовсім скоро можуть покинути Запорізьку АЕС. Усе через те, що у них там дуже незручний напрямок.
- Українські захисники завдали потужного удару о позиціях ворога у селищі Мирне Мелітопольського району. ЗСУ поцілили по Будинку культури, де розташовувалися загарбники. Внаслідок влучання відомо про близько сотні загиблих окупантів. Також наші бійці влучили в розташування ворога в селі Ясне та під Василівкою.
- Окрім того, ЗСУ пошкодили залізничний міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку. З логістикою у ворога на цьому напрямку все гірше. Ба більше, ворог втрачає і військові бази – їх магічним чином нищить вогонь.
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