Для таких дивних рухів окупантів може бути кілька причин. Їх 24 каналу назвав військовий експерт Ігаль Левін.

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Ротація чи пастка: що готують росіяни на Запоріжжі

По-перше, росіяни можуть здійснювати ротацію своїх військ. Так, можливо вони зараз намагаються вивести війська, які довго перебували на лінії зіткнення та замінити їх тими, кого вивели з Херсона.

По-друге, військові країни-агресорки можуть готувати пастку для Збройних Сил України.

Вони можливо дійсно вірять та очікують, що ЗСУ зараз почнуть великий наступ та намагаються підготувати пастку,

– припустив військовий експерт.

Він також додав, що кожного разу, коли ми очікували паски від окупантів, як-от в Херсоні чи на Харківщині – її не було. Однак завжди краще готуватися до найгіршого сценарію. Отже, найімовірніше, такий сценарій в Генштабі ЗСУ розглядається.

Якщо зруйнувати окупантам логістику, то вони можуть втекти

Російські загарбники дуже залежні від логістики й вони відходять, якщо логістичні можливості руйнуються. Наприклад, так було на Київщині, коли наші військові почали відрізати їх та оточувати, внаслідок чого була зруйнована логістика. Крім того, подібна ситуація з окупантами була й на острові Зміїний та в Херсоні.

Ми бачимо, що це не виключення, а закономірність. Як тільки ми руйнуємо їхню можливість забезпечувати своє військо, то воно перетворюється в стадо. І починається просто побиття – HIMARS починають працювати вже не по логістиці та шляхах постачання, а безпосередньо по військах,

– розповів військовий експерт.

Тож на ділянках фронту, де відбуватиметься подібна ситуація – росіяни дійсно можуть допускати таку можливість як відхід і в такий спосіб покращити своє становище.

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