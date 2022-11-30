Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він пояснив що логістика ворога іде двома напрямками: через Маріуполь та Волноваху, а також через Генічеськ. Адже перешийок під контролем HIMARS.
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За словами експерта, це означає, що у росіян дуже складна логістика, тому важко підтримувати війська, які там знаходяться.
Це наша стандартна тактика. Ми стоїмо в глухій обороні й далекобійна артилерія знищує тили й всю логістику ворога. Тому це питання часу, коли вони (росіяни – 24 канал) підуть,
– зазначив Павло Нарожний.
"Як вони збираються її обороняти, для мене це загадка. Бо її неможливо обороняти, не пошкодивши. Звісно, наші війська не стріляють по АЕС – вони знищують все, що знаходиться біля цієї станції, за її межами", – пояснив експерт.
Він розповів, що Запорізька АЕС дуже незручна щодо оборони, тому що позаду ворога знаходиться річка, до якої підʼєднані охолоджувальні басейни. Так вони знаходяться, мов у напівоточенні.
Павло Нарожний додав, що це питання часу, коли росіяни підуть із ЗАЕС. Проте зараз все дуже повільно відбувається через несприятливу погоду. "Я не думаю, що це відбудеться якимось найближчим часом – тиждень чи два. Але протягом місяця це реалістичний термін, коли звільнять ЗАЕС", – зазначив експерт.
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Що відомо про Запорізьку АЕС: останні новини
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- Росіяни, які захопили Запорізьку АЕС, вирішили призначити на станції свого "директора". Співпрацювати з окупантами погодився Юрій Чернічук.