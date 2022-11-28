Таку думку 24 каналу озвучив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Раніше повідомлялось про те, що у Кремлі відреагували на заяви про відведення військ з ЗАЕС.

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МАГАТЕ тисне на Росію

Омельченко розповів, що війна триває не лише на полі бою, а й у інформаційній площині. Тому повідомлення про те, що росіяни збираються залишити ЗАЕС може бути неправдивим. Утім МАГАТЕ, представники якої перебувають на станції, серйозно тисне на Росію, аби на ЗАЕС створити безпечну зону.

Крім цього, нині на Росію серйозно тиснуть з цього питання пан Ердоган, президент Туреччини. Не забуваємо, що й Макрон підключився до цієї роботи і навіть Папа Римський. Однак головний чинник, який змусить росіян піти зі станції – це ЗСУ,

– зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Росіянам доведеться піти все одно

Він продовжив, що ЗСУ потрохи звільняють Запорізьку область. Тому ці фактори і впливають на те, що росіяни замислюються щодо виводу військ. Ситуація схожа на ту, яка була в Херсоні.

"Тоді одні казали, що залишаються там назавжди, інші – про те, що виходять. Однак, на мій погляд, достатньо реальний сценарій, що ЗАЕС повернеться під контроль МАГАТЕ, а потім під контроль української компанії "Енергоатом" до Нового року", – зауважив Омельченко.

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Росіяни на ЗАЕС

За його словами, є різна інформація щодо того, що нині відбувається на ЗАЕС. "Енергоатом" повідомляє, що росіяни збираються залишати станцію і звично для себе вчиняють мародерства. Є інша інформація, що біля 2, 4 і 6 енергоблоків вони розгортають ще більшу кількість військ для постійної дислокації.

Перевірити цю інформацію важко. Утім однозначно якийсь рух там відбувається, мабуть, росіяни почули, що там пахне смаженим. Диму без вогню не буває,

– наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

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