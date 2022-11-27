Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. На його думку, росіяни серйозно розглядатимуть можливість піти із ЗАЕС. Проте наразі це поки що чутки.
До теми Росія може залишити ЗАЕС: чого очікувати від окупантів та чому вони змушені піти зі станції
Заблокувати "Росатом" буде непросто
На думку політолога, "Росатом" – складна структура, яка має власні проєкти в Європі, особливо в Угорщині та інших країнах.
Це конгломерат компаній, які вкоренилися в європейську структуру. Заблокувати їх буде непросто, але можливо. Всі розуміють, як це зробити,
– зауважив він.
Окупанти укріплюють оборону на Запоріжжі
На його думку, такі санкції мають бути введені. Проте зараз він не бачить серйозних моментів, які б свідчили, що росіяни збираються відходити з ЗАЕС.
"Щобільше, вони укріплюють лінію оборони у Запорізькій області. Як буде ситуація розгортатися далі – поки не відомо. Проте було б правильним рішенням для росіян – піти з Запорізької АЕС, – зауважив політолог.
Коли окупанти можуть піти із ЗАЕС: дивіться відео
Події довкола Запорізької АЕС: важливе
- 19 і 20 листопада на території Запорізької атомної електростанції було чутно понад 10 вибухів. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили в штаб-квартиру Агентства, що, здавалося б, відновився обстріл як поблизу, так і на території найбільшої в Європі атомної електростанції. Команда МАГАТЕ також могла побачити деякі вибухи зі своїх вікон.
- 23 листопада, коли по всій країні вимкнулася електрика, й ЗАЕС залишилася без живлення, яке здійснюється по лінії "Дніпровська-750кВ" з правого берега Дніпра. Спрацювали автоматичні дизель-генератори, які почали подавати електрику на станцію. 24 листопада вдалося відновити енергопостачання: ЗАЕС почала отримувати енергію від української лінії.
- В Кремлі вирішили попередити світ про загрозу атомної аварії на Запорізькій атомній електростанції. Генеральний директор держкорпорації ворожого "Росатом" Олексій Лихачов заявив, що у Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії, Росія інформує про це світову спільноту.