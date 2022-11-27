Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его мнению, россияне будут серьезно рассматривать возможность ухода из ЗАЭС. Однако пока это пока слухи.

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Заблокировать "Росатом" будет непросто

По мнению политолога, "Росатом" – сложная структура, которая имеет собственные проекты в Европе, особенно в Венгрии и других странах.

Это конгломерат компаний, внедрившихся в европейскую структуру. Заблокировать их будет непросто, но возможно. Все понимают, как это сделать,

– заметил он.

Оккупанты укрепляют оборону в Запорожской области

По его мнению, такие санкции должны быть введены. Однако сейчас он не видит серьезных моментов, свидетельствующих о том, что россияне собираются уходить из ЗАЭС.

"Более того, они укрепляют линию обороны в Запорожской области. Как будет развиваться ситуация дальше – пока не известно. Однако было бы правильным решением для россиян – уйти из Запорожской АЭС", – отметил политолог.

Обратите внимание! В последние несколько недель Энергоатом фиксирует признаки того, что российские террористы могут покинуть территорию атомной электростанции. Однако эксперты уверены, что доверять врагу не стоит. Сейчас оккупанты пытаются уничтожить любое оборудование, которое можно будет использовать для срочного включения атомной электростанции в украинскую сеть.

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