Об этом в эфире 24 каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. Он отметил, что сейчас россияне пытаются уничтожить любое оборудование, которое можно использовать для срочного включения Запорожской АЭС в украинскую сеть.

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Виктор Ягун акцентировал, что это очень опасно, ведь даже "Росатом" объявил, что якобы действия ВСУ могут привести к аварии. Если они об этом говорят, могут сами подготовить подобный теракт. А тогда, отойдя в сторону, будут наблюдать, как мы вместе со всем миром постараемся не допустить аварию.

Они оказались в ситуации, когда не могут не согласиться на требования МАГАТЭ. Исключение России из любых структур МАГАТЭ приведет их к большому количеству потерь денежных и потерь лицензий на строительство атомных электростанций по всему миру. То есть это может быть для них достаточно значительный удар,

– объяснил Виктор Ягун.

По его словам, именно поэтому россияне вынуждены идти на требования МАГАТЭ о демилитаризации этой территории. После этого она должна перейти к вооруженным формированиям – скорее всего украинской армии.

Неудача россиян из ЗАЭС

Эксперт рассказал, что ЗАЭС – это очень чувствительная тема для россиян. Они пытались интегрировать ее в свою систему, но у них ничего не вышло.

Ягун сообщил, что на АЭС работает около 3600 человек. Если еще взять такие подразделения, как профилактории, столовые, обслуживающий станцию персонал, то будет около 4 тысяч человек. Если это предприятие перестает работать, город Энергодар перестает функционировать. Все зависит от того, что люди получают зарплату, тратят ее и обеспечивают существование этого города.

Россияне, попытавшись взять под контроль АЭС, столкнулись с ситуацией, когда коллектив отказался подписывать с ними контракт. То есть просто так взять и где-то 3600 специалистов поставить из России, чтобы они работали на этой АЭС – они этого не могут сделать. Это просто абсурдная ситуация,

– акцентировал Виктор Ягун.

"Забрать специалистов, имеющих лицензии и доступы к работе с ядерными материалами, — это также огромная проблема. Эта дилемма – они о ней не подумали или даже никто и не думал. Надеялись за 3 дня взять Киев, а здесь проблема с Запорожской АЭС. Понятно, что им надо либо отдавать станцию под контроль международных организаций, либо просто уходить", – добавил генерал-майор СБУ в запасе.

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