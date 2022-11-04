Такое мнение в эфире 24 каналу высказала независимая экспертка по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная. По ее словам, Запорожская АЭС в основном находится в "холодном положении" еще с 11 сентября. Во время оккупации там уже исчезало электричество и работали дизель-генераторы. Однако россияне почему-то так и не присоединили ЗАЭС к российской электросети. И тем более там нет ничего связанного с "грязной бомбой".

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Россияне действительно хотели переключить ЗАЭС, но помешали "хлопки"

Как отмечает Кошарная, у оккупантов действительно были такие планы в августе. Они специально восстановили линию электроснабжения из Крыма в Каховскую ГЭС и далее для своих планов, чтобы ЗАЭС подавала электричество в Крым и другие оккупированные территории. Но ничего не вышло.

Что произошло дальше. Буквально на следующий день одно из восстановленных многотонных построек упало на оккупированной территории Херсонщины. А 12 августа кто-то покурил у трансформаторной подстанции в Джанкое, которая играла ключевую роль в этом плане,

– подчеркивает Кошарная.

По ее мнению, ситуация с российскими обстрелами и потерей энергоснабжения ЗАЭС от украинской энергосистемы связана только с шантажом. У оккупантов произошло много неудач за последнее время – Крымский мост, взрывы в Севастополе и тяжелые бои на фронте.

Даже к зерновой инициативе они вернулись очень быстро. Россияне уже не имеют чем сильно шантажировать, поэтому снова вытащили "карту" из ЗАЭС.

Не выходит у них присоединить ЗАЭС к российской сети. Знаю, что сейчас там идут ремонтные работы. Пишут источники из Энергодара, что станцию снова подсоединят к украинской электросети,

– отметила Кошарная.

Кошарная объяснила, что происходит на Запорожской АЭС: смотрите видео

Запорожская АЭС снова обесточена