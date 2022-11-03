Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. По его словам, отключение ЗАЭС от электричества уже случалось ранее из-за действий российских оккупантов.

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Как отмечает Ижак, стоит либо возобновлять топливо в дизель-генераторах, либо подсоединить станцию к общей электросети. Тогда можно запускать реакторы или просто питать охлаждающую систему от внешних источников.

Они хотят снова дойти до ситуации, когда все будет на грани аварии с утечкой радиации из-за перегрева энергоблоков. Так оккупанты будут шантажировать мир, что надо позволить России подключить станцию к российским источникам через Крым, на чем закроется процесс аннексии станции,

– считает Ижак.

Не стоит исключать вариант, что оккупантам действительно удастся присоединить ЗАЭС к российской электросети, чтобы подавать электроэнергию на временно оккупированный Крым. В свое время они смогли предоставлять собственное электричество на остров с помощью китайского оборудования. Если это произойдет, то россияне могут потребовать у мира, чтобы Украина прекратила контрнаступление.

По мнению Ижака, в ответ на такие действия оккупантов нужно вводить санкции против Росатома и атомной энергетики России. Мир обязательно отреагирует, но важно сделать это быстро и решительно.

"Думаю, мир этого не проглотит. Действия России экстравагантны. Анексировать самую большую АЭС Европы и сказать, что она их, потому что там их войска. Это шаг, который нельзя проглотить. Но какой будет реакция – неизвестно. Хотя она обязательно будет. Остановить процесс аннексии станции можно деоккупацией и санкциями против Росатома",

– подчеркнул Ижак.

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