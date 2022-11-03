Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. По его словам, отключение ЗАЭС от электричества уже случалось ранее из-за действий российских оккупантов.
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Что будет на ЗАЭС через 15 суток
Как отмечает Ижак, стоит либо возобновлять топливо в дизель-генераторах, либо подсоединить станцию к общей электросети. Тогда можно запускать реакторы или просто питать охлаждающую систему от внешних источников.
Они хотят снова дойти до ситуации, когда все будет на грани аварии с утечкой радиации из-за перегрева энергоблоков. Так оккупанты будут шантажировать мир, что надо позволить России подключить станцию к российским источникам через Крым, на чем закроется процесс аннексии станции,
– считает Ижак.
Не стоит исключать вариант, что оккупантам действительно удастся присоединить ЗАЭС к российской электросети, чтобы подавать электроэнергию на временно оккупированный Крым. В свое время они смогли предоставлять собственное электричество на остров с помощью китайского оборудования. Если это произойдет, то россияне могут потребовать у мира, чтобы Украина прекратила контрнаступление.
По мнению Ижака, в ответ на такие действия оккупантов нужно вводить санкции против Росатома и атомной энергетики России. Мир обязательно отреагирует, но важно сделать это быстро и решительно.
"Думаю, мир этого не проглотит. Действия России экстравагантны. Анексировать самую большую АЭС Европы и сказать, что она их, потому что там их войска. Это шаг, который нельзя проглотить. Но какой будет реакция – неизвестно. Хотя она обязательно будет. Остановить процесс аннексии станции можно деоккупацией и санкциями против Росатома",
– подчеркнул Ижак.
Ижак объяснил, как мир должен отреагировать на действия России на ЗАЭС: смотрите видео
На Запорожской АЭС снова нет электричества
- 5 октября российский диктатор Путин издал ничтожный приказ о "передаче" Запорожской АЭС в федеральную собственность России. В Энергоатоме подчеркнули, что для ВСУ такие решения России не имеют значения.
- Оккупанты додумались разместить на крыше одного из энергоблоков ЗАЭС военное оборудование. На станции до сих пор работают украинские специалисты. Россияне пытаются заставить их подчиниться Росатому.
- 3 ноября оккупанты снова били по территории Запорожской АЭС, в результате чего они уничтожили две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой. В настоящее время ЗАЭС работает на дизель-генераторах.
- В Энергоатоме заявили, что оккупанты хотят переприсоединить ЗАЭС к российской энергосистеме. Они попытаются подавать оттуда электричество на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.