Таку думку в ефірі 24 каналу висловила незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. За її словами, Запорізька АЕС переважно перебуває в "холодному стані" ще з 11 вересня. Упродовж окупації там вже зникала електрика і працювали дизель-генератори. Однак росіяни чомусь досі так і не приєднали ЗАЕС до російської електромережі. І тим паче там немає нічого пов'язаного з "брудною бомбою".

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Як наголошує Кошарна, в окупантів дійсно були такі плани у серпні. Вони спеціально відновили лінію електропостачання з Криму до Каховської ГЕС і далі для своїх планів, щоб ЗАЕС подавала електрику до Криму та інших окупованих територій. Але нічого не вийшло.

Що сталося далі. Буквально наступного дня одна з відновлених багатотонних споруд впала на окупованій території Херсонщини. А 12 серпня хтось покурив біля трансформаторної підстанції в Джанкої, яка грала ключову роль в цьому плані,

– наголошує Кошарна.

На її думку, ситуація із російським обстрілом та втратою енергопостачання ЗАЕС від української енергосистеми пов'язана лише з шантажем. В окупантів сталося багато невдач за останній час – Кримський міст, вибухи в Севастополі та важкі бої на фронті.

Навіть до зернової ініціативи вони повернулися максимально швидко. Росіяни вже не мають сильно чим шантажувати, тому знову витягнули "карту" із ЗАЕС.

Не виходить в них приєднати ЗАЕС до російської мережі. Знаю, що зараз там йдуть ремонтні роботи. Пишуть джерела з Енергодара, що станцію знову під'єднають до української електромережі,

– зазначила Кошарна.

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