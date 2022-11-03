Пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Увага Український персонал ЗАЕС стикається з "неприпустимим тиском" окупантів, – МАГАТЕ

Вчора, 2 листопада 2022 року, внаслідок російського обстрілу пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включилися всі 20 дизель-генераторів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що "нині схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які перебувають у гарячому стані, переводяться в холодний стан".

Важливо! Пального, необхідного для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС, залишилося на 15 діб.

В Енергоатомі наголосили, що через окупацію станції і втручання представників "Росатому" в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу,

– йдеться у повідомленні.