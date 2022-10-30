Про це Рафаель Гроссі заявив в інтерв'ю. За його словами, переговорний процес щодо безпеки на Запорізькій АЕС є доволі складним.

Зверніть увагу Частина Енергодара без світла через влучання росіян у підстанцію

Чи можлива миротворча місія ООН на ЗАЕС

Гроссі заявив, що переговори з Україною та Росією щодо створення зони безпеки довкола Запорізької АЕС в Енергодарі мають серйозний прогрес. Однак вони є складними, тому прогнозувати подальший їхній перебіг чи говорити про ухвалені рішення ще рано.

Водночас Рафаель Гроссі зазначив, що миротворча місія ООН на Запорізьку АЕС є дуже малоймовірною. Зокрема цьому є величезна перешкода – рішення про миротворчу місію ООН ухвалює Радбез, у якому є Росія і її право вето. Варто відзначити, що Росія незаконно посіла це місце й так само незаконно отримала це право – у статуті ООН постійним членом Радбезу задекларований СРСР, якого майже 31 рік не існує.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція України та Європи, яку ще на початку березня 2022 року захопили російські окупанти. З серпня окупанти створюють загрозу шляхом ядерного шантажу – обстрілюють територію ЗАЕС і стверджують, що це нібито роблять ЗСУ. ЦЕ вже призводило до аварійних відключень енергоблоків станцій та пошкоджен ЛЕП.

Лідери Великої сімки закликали Росію негайно вивести свої війська із ЗАЕС та повернути її під повний контроль України. Однак окупанти не поспішають слухняно виконувати вимоги G7. Натомість вони мінують місцевість, щоб у разі відступу завдати якомога більшої шкоди.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов зазначив, що після заяв про "брудну бомбу", ризик того, що окупанти підірвуть ЗАЕС зріс. За його словами, росіяни можуть спричинити цим локальну техногенну катастрофу, у якій звинуватять Україну.

Варто переглянути – навіщо Росії фейк про брудну бомбу: дивіться відео