Ворог хоче завдати критичних наслідків для інфраструктури. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

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Окупанти хочуть вивести з ладу ЗАЕС

Все для того, щоб Україна повернулася у зруйновані міста й села. Росіяни прагнуть зробити все, щоб руйнування були якомога серйознішими.

Ворожі війська можуть підірвати житлові масиви або Запорізьку АЕС. Громов зазначив, що це можливий сценарій особливо після фейкових заяв про "брудну бомбу". Метою окупантів може бути остаточне виведення з ладу атомної електростанції станції та провокування локальної техногенної катастрофи, щоб звинуватити в ній Україну.

Яка ситуація на Півдні України

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські військові готують Херсон та Нову Каховку до вуличних боїв. Станом на 26 жовтня ворог продовжував готуватися до оборони на західному та східному берегах Дніпра. Однак дослідники вважають, що росіяни не планують довго утримувати місто.

Водночас у речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк є інша думка щодо цього. Вона заявила, що ворог з серпня потужно укріпився у Херсоні. То ж солдати держави-агресорки отримали наказ тримати місто до останнього.

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