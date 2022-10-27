Враг хочет нанести критические последствия для инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Оккупанты хотят вывести из строя ЗАЭС

Все для того чтобы Украина вернулась в разрушенные города и села. Россияне стремятся сделать все, чтобы разрушения были как можно более серьезными.

Вражеские войска могут взорвать жилые массивы или Запорожскую АЭС. Громов отметил, что это возможный сценарий после фейковых заявлений о "грязной бомбе". Целью оккупантов может быть окончательное выведение из строя атомной электростанции станции и провоцирование локальной техногенной катастрофы, чтобы обвинить в ней Украину.

Какая ситуация на юге Украины

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские военные готовят Херсон и Новую Каховку к уличным боям. На 26 октября враг продолжал готовиться к обороне на западном и восточном берегах Днепра. Однако исследователи полагают, что россияне не планируют долго удерживать город.

В то же время у спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк есть другое мнение на этот счет. Она заявила, что враг с августа мощно укрепился в Херсоне. Поэтому солдаты государства-агрессора получили приказ держать город до последнего.

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