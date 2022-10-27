Об этом 24 каналу рассказал народный депутат, военнослужащий ВСУ Роман Лозинский. Ранее в Генштабе озвучили планы Путина относительно Юга Украины.

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Движение наших сил не прекращается

Лозинский отметил, что движение наших сил не прекращается. Никто не фиксирует линию, которая должна стать стационарной. Наоборот, каждый день, еженедельно на Юге посадка за посадкой мы подходим к Днепру, а значит и в Крым.

Это очень тяжелые условия. Если каждый из нас сможет взять и открыть Google-maps в спутниковом разрезе, то сможет увидеть, как выглядит север Херсонщины, как выглядит центр Херсонщины. Это поля, это равнины, это невероятное количество посадок,

– заметил народный депутат.

Лозинский о ситуации на Юге: смотрите видео

Россияне минируют посадки

Он продолжил, что россияне минируют эти посадки. Они делают это очень подробно и очень плотно, чтобы приостановить или замедлить темпы нашего наступления. Однако мы двигаемся.

"Украинские воины отвоевывают посадку за посадкой. Даже если мы не слышим в новостях ежедневно названия новых населенных пунктов, то это не означает, что движение приостановлено. Это означает лишь то, что мы подходим к этим населенным пунктам, чтобы освободить наших людей и наши территории ", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.

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