Также ВСУ видят и то, как россияне пытаются частично эвакуироваться вместе с местными на левый берег Днепра. Об этом в эфире 24 канала рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Как погода влияет на ситуацию на юге

Кроме эвакуации, россияне также обустраивают дополнительные рубежи обороны. В частности, россияне готовятся сами и готовят местных к анонсированным ими "уличным боям" в Херсоне.

Собеседница также отметила, что в Херсонской области достаточно открытая местность, поэтому у подразделений нет возможности прятаться. Следовательно, приходится обустраивать себе дополнительные укрытия.

Действительно, подобная дождливая погода усложняет создание оборонительных сооружений. Впрочем, нас этим не остановить. Даже эта грязь – это наша родная грязь, которая нам все равно помогает. Земля держит нас и подталкивает двигаться вперед,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

По ее словам, на юге продолжается такой этап контрбатарейного противодействия. И Вооруженные Силы Украины в ее пределах зачищают ту территорию, на которую впоследствии придут, когда немного подсохнет.

Наталья Гуменюк о ситуации на юге: смотрите видео

Россияне готовятся сражаться уже за левый берег Днепра

Тем временем наш враг продолжает перебрасывать свои войска с правого берега Днепра на левый. Впрочем, логистика в этом процессе очень усложнена, ведь они сортируют подразделения, которые перебросят из Херсона, а какие там останутся.

Само перемещение очень усложненное, ведь все мосты под нашим контролем. Все переправы держатся под нашим контролем. Они используют их с риском для жизни своего и мирного населения,

– заявила Наталья Гуменюк.

По ее словам, эвакуация-депортация, проводимая россиянами в Херсоне, сделана для того, чтобы прикрываться гражданскими жителями как живым щитом. Так они под прикрытием перемещают свою технику на левый берег.

"Да это очень замедленная процедура. В то же время мы знаем, что они начали минировать левый берег. То есть они осознают, что мы можем продвинуться и туда. Они уже там готовят следующие рубежи обороны", – заявила представитель ОК "Юг".

Ситуация в Херсонской области