Также ВСУ видят и то, как россияне пытаются частично эвакуироваться вместе с местными на левый берег Днепра. Об этом в эфире 24 канала рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Как погода влияет на ситуацию на юге
Кроме эвакуации, россияне также обустраивают дополнительные рубежи обороны. В частности, россияне готовятся сами и готовят местных к анонсированным ими "уличным боям" в Херсоне.
Собеседница также отметила, что в Херсонской области достаточно открытая местность, поэтому у подразделений нет возможности прятаться. Следовательно, приходится обустраивать себе дополнительные укрытия.
Действительно, подобная дождливая погода усложняет создание оборонительных сооружений. Впрочем, нас этим не остановить. Даже эта грязь – это наша родная грязь, которая нам все равно помогает. Земля держит нас и подталкивает двигаться вперед,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
По ее словам, на юге продолжается такой этап контрбатарейного противодействия. И Вооруженные Силы Украины в ее пределах зачищают ту территорию, на которую впоследствии придут, когда немного подсохнет.
Наталья Гуменюк о ситуации на юге: смотрите видео
Россияне готовятся сражаться уже за левый берег Днепра
Тем временем наш враг продолжает перебрасывать свои войска с правого берега Днепра на левый. Впрочем, логистика в этом процессе очень усложнена, ведь они сортируют подразделения, которые перебросят из Херсона, а какие там останутся.
Само перемещение очень усложненное, ведь все мосты под нашим контролем. Все переправы держатся под нашим контролем. Они используют их с риском для жизни своего и мирного населения,
– заявила Наталья Гуменюк.
По ее словам, эвакуация-депортация, проводимая россиянами в Херсоне, сделана для того, чтобы прикрываться гражданскими жителями как живым щитом. Так они под прикрытием перемещают свою технику на левый берег.
"Да это очень замедленная процедура. В то же время мы знаем, что они начали минировать левый берег. То есть они осознают, что мы можем продвинуться и туда. Они уже там готовят следующие рубежи обороны", – заявила представитель ОК "Юг".
Ситуация в Херсонской области
- Вооруженные Силы Украины еще с сентября продолжают контрнаступление в Херсонской области. Из-за открытой местности и других географических особенностей региона, здесь контрнаступление невозможно провести столь молниеносно, как на Харьковщине.
- Россияне тем временем начали депортировать местных в Россию. Они заявляют, что в Херсоне возможны уличные бои. Более того, они обвиняют Украину в "подготовке подрыва Каховской ГЭС". Как показывает практика, если Россия в чем-то обвиняет Украину, значит, сама это готовит.