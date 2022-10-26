Також ЗСУ бачать і те, як росіяни намагаються частково евакуюватися разом з місцевими на лівий берег Дніпра. Про це в ефірі 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Як погода впливає на ситуацію на Півдні

Крім евакуації, росіяни також облаштовують додаткові рубежі оборони. Зокрема, росіяни готуються самі та готують місцевих до анонсованих ними "вуличних боїв" у Херсоні.

Співрозмовниця також зазначила, що на Херсонщині доволі відкрита місцевість, тож у підрозділів немає можливості переховуватися. А відтак доводиться облаштовувати собі додаткові укриття.

Дійсно, така дощова погода ускладнює створення оборонних споруд. Втім, нас цим не зупинити. Навіть цей бруд – це наш рідний бруд, який нам усе одно допомагає. Земля нас тримає та підштовхує рухатися вперед,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Наразі, за її словами, на Півдні триває такий етап контрбатарейної протидії. І Збройні Сили України в її межах зачищають ту територію, на яку згодом прийдуть, коли трішки підсохне.

Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Росіяни готуються битися вже за лівий берег Дніпра

Тим часом наш ворог продовжує перекидувати свої війська з правого берега Дніпра на лівий. Втім, логістика в цьому процесі дуже ускладнена, адже вони сортують підрозділи, які перекинуть з Херсона, а які – там залишаться.

Переміщення саме дуже ускладнене, адже всі мости під нашим контролем. Усі переправи тримаються під нашим контролем. Вони використовують їх з ризиком для життя свого й мирного населення,

– заявила Наталія Гуменюк.

За її словами, евакуація-депортація, яку росіяни проводять у Херсоні, зроблена для того, аби прикриватися цивільними мешканцями як живим щитом. Так вони під прикриттям переміщують свою техніку на лівий берег.

"Та це дуже уповільнена процедура. Водночас ми знаємо, що вони почали мінувати лівий берег. Тобто вони усвідомлюють, що ми можемо просунутися й туди. Вони вже там готують наступні рубежі оборони", – заявила речниця ОК "Південь".

Ситуація на Херсонщині