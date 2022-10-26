Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, лише після повної зачистки населених пунктів від окупантів та інших стабілізаційних заходів вони офіційно заявляють, що місто чи село звільнене.

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Скільки населених пунктів вже звільнили на Херсонщині

Як наголосила Гуменюк, зараз Збройні Сили України звільнили близько 90 населених пунктів на Херсонщині. Також тривають стабілізаційні заходи в селах, які раніше були окуповані в Миколаївській області.

Росіяни після втечі зазвичай посилюють обстріли нещодавно звільнених сіл. Вони застосовують як танки, так і авіацію та реактивні системи залпового вогню.

Минулої доби, до прикладу, в нашій зоні відповідальності окупанти знову обстріляли Трифонівку з танків. Ворог намагається атакувати населені пункти, які відчули ковток свободи. Там і авіаудари, РСЗВ, удари із ЗРК С-300,

– зазначила Гуменюк.

Місцевим жителям не радять повертатися в нещодавно звільнені населені пункти. Вони переважно зруйновані на 40 – 80%. Там здебільшого немає електропостачання, подачі тепла, а будинки серйозно пошкоджені. Тому зиму краще перечекати в безпечніших регіонах України.

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Росіянам не буде вигідно вести вуличні бої в Херсоні

Ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині розгортається кепсько російських військових та колаборантів. Як вважає міністр оборони України Олексій Резніков, загарбникам буде небезпечно залишатися в місті, коли туди наближатимуться Збройні Сили.

Він сумнівається, що росіяни захочуть вести вуличні бої в Херсоні. У такому випадку ЗСУ триматимуть під вогневим контролем всі переправи в регіоні. Там можна буде використовувати не лише HIMARS, але й іншу артилерію. Тоді окупанти не зможуть втекти, як зробили це в Ізюмі.