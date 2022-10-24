Окупанти розділилися

Про це 24 каналу розказала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни на Херсонщині певною мірою розділилися.

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Так, деякі загарбники справді "евакуюються" разом із намародереним майном та шукають способи врятуватися принаймні на лівому березі. Інші – перевдягаються в цивільний одяг, прикидаються мирними жителями Херсона для участі в інсинуаціях та імітаціях вуличних боїв, які вони прогнозують. Є серед росіян і ті, що окопуються та залишаються на передовій, покинуті своїми командирами.

Тому часткова мобілізація – це і розділення їх на такі частини також,

– зауважила Гуменюк.

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