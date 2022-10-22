Чого чекати від росіян в Херсоні
Однак заздалегідь оголошувати про те, що вони залишають позиції, які зайняли, – це зовсім не схоже на росіян. Вони ніколи такого не робили – ані на Київщині, ані на Зміїному, ані на Харківщині. Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
Зверніть увагу Що робити цивільним, якщо в Херсоні розпочнуться вуличні бої: відповідь Ступака
А тут анонс – мовляв, важко, ми будемо відходити. Мене дійсно дуже насторожують ось такі анонсовані "жести доброї волі", тому я чекаю будь-яку підлянку від росіян,
– зауважив Ступак.
Він вважає, що росіяни просто так не підуть, а натомість можуть зробити все, що завгодно – від підриву дамби до замінування Херсона та обстрілу цивільних, які будуть виходити з міста. І знову ж таки усе це потрібно, щоб звинуватити у цьому українських військових, сказати, що вони "укронацисти", "укробандерівці", "укрофашисти". Це, на думку Ступака, набагато краще вкладається в російський спосіб мислення.
Іван Ступак про плани росіян щодо Херсона: дивіться відео
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- Окупанти наказали мешканцям окупованого Херсона негайно покинути місто і переправитися на лівий берег. Причиною цього називають "напружену ситуацію на фронті".
- При цьому росіяни й самі вивозять з міста майно та документи з банків та паспортних столів. Крім того, до 24 жовтня з міста мають виїхати і російські торгові мережі.
- Росіяни не лише вивозять своє, а й традиційно розграбовують українське. Так, стало відомо, що вони розграбовують Херсонський обласний онкодиспансер – вивозять апаратуру та меблі, створюючи ще одну загрозу для місцевих жителів.
- Хоч здається, ніби окупанти готуються втікати з Херсонщини, вони мають наказ стерти Херсон з обличчя землі у випадку прориву ЗСУ. Про це розповів місцевий активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупанти самі поширюють таку інформацію.