Чого чекати від росіян в Херсоні

Однак заздалегідь оголошувати про те, що вони залишають позиції, які зайняли, – це зовсім не схоже на росіян. Вони ніколи такого не робили – ані на Київщині, ані на Зміїному, ані на Харківщині. Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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А тут анонс – мовляв, важко, ми будемо відходити. Мене дійсно дуже насторожують ось такі анонсовані "жести доброї волі", тому я чекаю будь-яку підлянку від росіян,

– зауважив Ступак.

Він вважає, що росіяни просто так не підуть, а натомість можуть зробити все, що завгодно – від підриву дамби до замінування Херсона та обстрілу цивільних, які будуть виходити з міста. І знову ж таки усе це потрібно, щоб звинуватити у цьому українських військових, сказати, що вони "укронацисти", "укробандерівці", "укрофашисти". Це, на думку Ступака, набагато краще вкладається в російський спосіб мислення.

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