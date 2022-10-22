Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, таку інформацію зараз поширюють самі окупанти. Звісно, найімовірніше, вони обстрілюватимуть Херсон вже тоді, коли ЗСУ проженуть їх на лівий берег Дніпра.

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Такий наказ нібито отримали окупанти

Спершу, коли вони відступлять до самого Херсона, то обстріли підуть на ближні населені пункти.

Звісно, коли вони відступлять до Херсона, то стрілятимуть по прилеглих на північ та захід населених пунктах. Але з часом все може дійти до самого Херсону. Принаймні, за їх власними вкидами, вони отримали наказ стирати Херсон в разі прориву ЗСУ,

– зазначив Молчанов.

На його думку, зараз потрібно подумати, як подавити позиції російської артилерії, які будуть розташовані вже на лівобережжі. Вони можуть сконцентрувати їх в районі Олешок. Саме там розташовані вічнозелені соснові ліси, де зручно облаштовувати позиції для артилерії.

Окупанти отримали наказ стерти Херсон в разі відступу – Молчанов: дивіться відео

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