Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, такую информацию сейчас распространяют сами оккупанты. Конечно, вероятнее всего, они будут обстреливать Херсон уже тогда, когда ВСУ прогонят их на левый берег Днепра.

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Такой приказ якобы получили оккупанты

Сначала, когда они отступят к самому Херсону, обстрелы пойдут на ближние населенные пункты.

Конечно, когда они отступят в Херсон, то будут стрелять по прилегающим к северу и западу населенным пунктам. Но со временем все может дойти до самого Херсона. По крайней мере, по их собственным вбросам, они получили приказ стирать Херсон в случае прорыва ВСУ,

– отметил Молчанов.

По его мнению, сейчас следует подумать, как подавить позиции российской артиллерии, которые будут расположены уже на левобережье. Они могут сконцентрировать их в районе Олешек. Там расположены вечнозеленые сосновые леса, где удобно обустраивать позиции для артиллерии.

Оккупанты получили приказ стереть Херсон в случае отступления – Молчанов: смотрите видео

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