Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, такую информацию сейчас распространяют сами оккупанты. Конечно, вероятнее всего, они будут обстреливать Херсон уже тогда, когда ВСУ прогонят их на левый берег Днепра.
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Такой приказ якобы получили оккупанты
Сначала, когда они отступят к самому Херсону, обстрелы пойдут на ближние населенные пункты.
Конечно, когда они отступят в Херсон, то будут стрелять по прилегающим к северу и западу населенным пунктам. Но со временем все может дойти до самого Херсона. По крайней мере, по их собственным вбросам, они получили приказ стирать Херсон в случае прорыва ВСУ,
– отметил Молчанов.
По его мнению, сейчас следует подумать, как подавить позиции российской артиллерии, которые будут расположены уже на левобережье. Они могут сконцентрировать их в районе Олешек. Там расположены вечнозеленые сосновые леса, где удобно обустраивать позиции для артиллерии.
Оккупанты получили приказ стереть Херсон в случае отступления – Молчанов: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: главное
- 18 октября новый командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин заявил, что могут быть определенные "непростые решения" в Херсонской области. Он также безосновательно обвинял Украину в подготовке удара по Каховской ГЭС. По всей вероятности, российские захватчики планируют это сделать.
- На фоне этой информации оккупанты объявили об "эвакуации". Они требуют, чтобы гражданские жители немедленно переехали на левый берег Херсонщины. По данным источников 24 канала, некоторые российские оккупанты пытаются уехать на гражданских автомобилях, прикрываясь гражданскими.
- 22 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты покинули Чкалово и Чаривное, которые расположены на пути в Берислав. А в самом Бериславе они увозят офицеров и медиков.
- Впрочем, как отмечают в Генштабе ВСУ, оставшиеся оккупанты готовят Херсон к уличным боям. Захватчики переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные дома.