Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. Оккупанты пытаются выехать из Херсона на гражданских автомобилях, прикрываясь мирными жителями.

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Коллаборанты разочарованы бегством россиян

После объявления так называемых "эвакуации" и "военного положения", оккупанты в панике начали выезжать из Херсона. Несмотря на старания пропагандистов убедить всех в том, что Россия якобы удержит Херсон, ситуация для врага не слишком хорошая. Даже местные коллаборанты, так же убеждавшие население в том, что оккупанты удержат город, сами разочаровались в бегстве россиян.

Те же коллаборанты не успевают вывезти свои вещи, а кое-где вообще и не хотят переезжать с правого берега, но, как ни странно, оккупантам безразлично то, что те хотят или не хотят. Ироническая ситуация, ведь предатели верили в то, что они нужны оккупантам и будут важны для них, но все пошло не по плану.

Сами же оккупанты не только прикрываются гражданскими для выезда из Херсона, но и сами выезжают на гражданских автомобилях и угнали из города все автомобили скорой помощи и спасателей.

Из-за большого количества желающих уехать и тех, кого заставляют это делать, возле Антоновского моста вечером 19 октября образовалась огромная очередь. оккупанты продолжают убегать.

"Паники нет": что происходит в Херсонской области

На днях командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявил, что из-за сложной ситуации в Херсонской области оккупантам придется принимать "непростые решения". Российский генерал не уточнил, о каких решениях идет речь.

Сразу после заявления Суровикина, коллаборанты и предатели Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов объявили "эвакуацию" Правобережья Херсона. Такое "решение" аргументировали тем, что приближаются ВСУ, поэтому якобы оккупанты хотят сохранить жизнь гражданских. Абсурдная ситуация – те, у кого на руках кровь мирных жителей Бучи, Ирпеня, Изюма, Лимана и многих других украинских сел и городов, якобы заботятся о жизни мирных жителей Херсона.

Также Суровикин и коллаборанты заявляют о том, что ВСУ планируют удар по плотине Каховской ГЭС. Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Россия может готовить "операцию под чужим флагом" – то есть взорвать ГЭС и обвинить Украину и тем самым прикрыть свое отступление из Херсона.

19 октября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил на временно оккупированных территориях Украины, в том числе и в Херсонской области, военное положение. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что действия Кремля выглядят больше как депортация украинцев. В частности, коллаборанты говорят, что те, чьи дома будут разрушены во время боевых действий, получат новое жилье на территории России в любом ее регионе. То есть, вполне вероятный вариант, что украинцев могут депортировать в отдаленные регионы страны-агрессора.

Руководитель объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что Вооруженные Силы уже не так далеко от Херсона, однако у наших защитников еще много работы. В то же время "эвакуацию" Гуменюк назвала ловушкой. По ее словам, это не только депортация украинцев, но и использование гражданских как живого щита.

В любом случае, никакие заявления и объявления оккупантов никак не влияют на продвижение Вооруженных Сил Украины. Наталья Гуменюк отметила, что у наших воинов есть планы. Поэтому верим в ВСУ и продолжаем поддерживать наших защитников и защитниц.

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