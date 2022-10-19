Соответствующую информацию сообщила Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". Она также объяснила, какие планы у наших военных.

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У ВСУ на Юге есть планы по продвижению

Есть планы по продвижению, но пока реализация этой части военной операции совершенно тайная. Поэтому разглашать здесь ничего не будем,

– сообщила спикер оперативного командования "Юг".

Она также рассказала, что российские оккупанты продолжают дистанционно работу, то есть контрбатарейное противодействие. В частности, обстрелы на дальних расстояниях и применение авиационных ударов.

Также Наталья Гуменюк рассказала, что:

в ночь на 19 октября враг пытался отработать по нашим позициям вертолетами Ми-8, а к утру ВСУ сбили их вертолет Ка-52;

в освобожденных населенных пунктах есть разрушения от 40 до 80% зданий, также большое количество площадей заминировано врагом при отступлении;

поэтому очень важно, чтобы люди не спешили возвращаться в деоккупированные населенные пункты, а позволили завершить стабилизационные мероприятия.

также нужно, чтобы люди находились на связи с местными администрациями, чтобы знать есть ли газ, электропитание, водоснабжение.

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Кроме того, спикер отметила, что российские оккупанты пытаются прикрываться местным населением как "живым щитом". Она отметила, что это устойчивая тактика оккупационных властей.

Так они поступали на Севере страны и на Востоке, а сейчас пытаются использовать ее здесь. По школам и через детские учреждения разосланы сообщения о том, что нужно эвакуировать детей в первую очередь, чтобы за ними следовали родители. Это такая попытка создать искусственно депортацию населения для того, чтобы потом применять свои нарративы о якобы обстрелах ВСУ,

– объяснила спикер оперативного командования "Юг".

Она также отметила, что Вооруженные Силы Украины, в отличие от России, не уничтожают объекты инфраструктуры, не уничтожают здания с местными жителями. Ведь наша артиллерия работает точно и только по вражеским позициям.

Следует вспомнить, что 19 октября глава ОВА Ярослав Янушевич предупредил жителей Херсонщины о намерениях России. В частности, о том, что Кремль объявил об эвакуации из области. По данным главы ОВА, оккупанты могут взять украинцев в заложники и использовать их как "живой щит".

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