Так, накануне гауляйтер Владимир Сальдо заявил о так называемой "эвакуации" украинцев из Херсонской области в регионы России и на левый берег Днепра. Однако украинские власти призывают игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты.

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"Эвакуация" может быть ловушкой

Благодаря таким действиям оккупанты могут взять украинцев в заложники и использовать их как "живой щит".

Не позвольте, чтобы империя зла прикрывалась вами, вашими родителями, детьми,

– призвал председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Он подчеркнул, что украинская армия, в отличие от россиян, не стреляет по своим, не уничтожает украинские города и села, и тем более не предупреждает о своих планах оккупантов. Вооруженные Силы Украины бьют высокоточным оружием только по враждебному:

армии,

технике,

пунктам управления,

складах вооружения,

логистике.

Страна-террорист постоянно беспощадно обстреливает мирные объекты, где нет военных.

Харсонцам присылают фейковую информацию об обстрелах ВСУ

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что жителям Херсона поступают SMS о якобы подготовке ВСУ к массированным обстрелам города. Однако в городском совете города подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

Также там напомнили, что недавно командующий армией России Суровикин заявил о якобы подготовке ракетного удара ВСУ по Херсону и плотине Каховской ГЭС, из-за чего из города будут "эвакуировать" население. Однако это может быть и анонсом планов самих россиян. Об этом сказал, в частности, и глава Николаевской ОВД Виталий Ким.

Не удивимся, если они обстреляют толпы, а также жилые кварталы, чтобы обвинить в этом ВСУ,

– подчеркнул он.

В Херсонском городском совете предупредили, что дезинформация о якобы планах ВСУ обстреливать город направлена ​​на то, чтобы посеять панику и депортировать под видом "эвакуации" как можно больше украинцев. Поэтому призывали не доверять сомнительным сообщениям из скрытых номеров.

Контрнаступление на Херсон: последние новости

Ситуацию в Южнобужском операционном районе сейчас контролируют Силы обороны. За последние сутки они нанесли 15 ударов авиацией по опорным пунктам и ячейкам оккупантов, в результате чего ликвидировали 84 оккупанта, уничтожили их технику и склады с боеприпасами.

На фоне атак Украины россияне вывозят из Херсона коллаборантов и отключают местную связь, чтобы те не могли сообщать ВСУ информацию о перемещении оккупантов.

Эвакуируя мирное население Херсона Россия хочет заселить город военными и предателями.

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