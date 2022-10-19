Так, напередодні гауляйтер Володимир Сальдо заявив про так звану "евакуацію" українців з Херсонської області до регіонів Росії та на лівий берег Дніпра. Однак українська влада закликає ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти.

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"Евакуація" може бути пасткою

Завдяки таким діям окупанти можуть взяти українців у заручники та використовувати їх немов "живий щит".

Не дозвольте, щоб імперія зла прикривалася вами, вашими батьками, дітьми,

– закликав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він підкреслив, що українська армія, на відміну від росіян, не стріляє по своїм, не нищить українські міста та села, і тим більше не попереджає про свої плани окупантів. Збройні Сили України б’ють високоточною зброєю лише по ворожій:

армії,

техніці,

пунктам управління,

складах озброєння,

логістиці.

Натомість країна-терористка постійно безпощадно обстрілює мирні об’єкти, де немає військових.

Харсонцям надсилають фейкову інформацію про обстріли ЗСУ

В Центрі протидії дезінформації повідомили, що жителям Херсона надходять SMS про нібито підготовку ЗСУ до масованих обстрілів міста. Однак в міській раді міста підкреслили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Також там нагадали, що нещодавно командувач армії Росії Суровікін заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ по Херсону та греблі Каховської ГЕС, через що з міста будуть "евакуювати" населення. Однак це може бути й анонсом планів самих росіян. Про це сказав, зокрема, й очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Не здивуємось, якщо вони обстріляють натовпи, а також житлові квартали, щоб звинуватити у цьому ЗСУ,

– підкреслив він.

В Херсонській міській раді застерегли, що дезінформація про нібито плани ЗСУ обстрілювати місто спрямована на те, щоб посіяти паніку та депортувати під виглядом "евакуації" якомога більше українців. А тому закликали не довіряти сумнівним повідомленням із прихованих номерів.

Контрнаступ на Херсон: останні новини

Ситуацію у Південнобузькому операційному районі зараз контролюють Сили оборони. За останню добу вони завдали 15 ударів авіацією по опорних пунктах та осередках окупантів, внаслідок чого ліквідували 84 окупантів, знищили їхню техніку та склади з боєприпасами.

На тлі атак України росіяни вивозять з Херсонщини колаборантів та відключають місцевим зв'язок, аби ті не могли повідомляти ЗСУ інформацію про переміщення окупантів.

Евакуйовуючи мирне населення Херсону Росія хоче заселити місто військовими і зрадниками.

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