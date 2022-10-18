Таку думку 24 каналу озвучив херсонський активіст Володимир Молчанов. Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ЗСУ до Херсону вже не так далеко, але роботи ще багато.

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Росіяни вимикали світло і весь зв'язок

Молчанов зазначив, що росіянам на Херсонщині непросто. Насправді вони були єдиним джерелом інформації в регіоні на вихідних, адже вони вимкнули світло і весь зв'язок навіть свій. Таким чином вони хотіли убезпечити себе від того, щоб місцеві повідомляли ЗСУ про переміщення окупантів. Насправді було кілька влучань, але потім затишшя.

Росіяни вже навіть почали заявляти, що наступ припинився. Утім у росіян паніка не припиняється. Вони продовжують так звану евакуацію, а також видають нові меми, які свідчать про їхню психічну неадекватність. Я маю на увазі вірші Стрємоусова, які він видав у своєму телеграмі,

– зауважив херсонський активіст.

Евакуація колаборантів і населення

Він продовжив, що своїми віршами про те, що все на світі "від пірамід до Амазонки" – "руская зємля", Стрємоусов продемонстрував, що він психічно не здоровий. Можливо, таким чином він хоче уникнути української в'язниці, щоб його визнали психічно хворим. Російські війська продовжують евакуацію населення і колаборантів на лівий берег.

"Це називається "оздоровленням", дітей і старих людей "оздоровлюють" десь на Кавказі. Характерно, що російські політичні сили, які опікуються Сальдом, тобто партія "Єдіная Росія", яка тримала офіс до того в Херсоні в кінотеатрі "Ювілейному", зараз зустрічають евакуйованих на лівому березі в Олешках. Попри те, що понтонна переправа працює, вони не наважуються повертатись у Херсон", – наголосив Молчанов.

Херсонський активіст додав, що також є люди, які намагаються переїхати до Росії коштом окупантів, а потім звідти їхати далі, зокрема у Грузію. Це, наприклад, батьки з дітьми, які не мають достатньо коштів.

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Ситуація у прифронтових селах дуже важка

За його словами, людей у прифронтових селах росіяни силою загнали в підвали і не випускають. Кого бачать на поверхні, одразу ж розстрілюють. Зрозуміло, що після деокупації, це буде щось схоже на нову Бучу. Люди не просто сидять у підвалах, над ними там ще і знущаються в різному вигляді. Кампанія з евакуації там не діє, хоч росіяни всіляко агітують за неї.

Немає ніякого транспорту і можливості виїжджати родинами, бо, як правило, приватний транспорт забрали ті росіяни, які евакуювались звідти. Кадрові частини з награбованим уже виїхали. Зараз вони перебувають десь у Криму. На їхнє місце прийшло мобілізоване стадо, яке ще не встигло нікого пограбувати, та й достатньої кількості техніки для втечі не має,

– підкреслив Молчанов.

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