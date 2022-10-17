Російським загарбникам зручно наступати на цьому напрямку, однак їм важко перейти річку. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Яка ситуація на Донеччині та Луганщині

Українські військові продовжують тримати оборону. Однак, за словами Нарожного, ймовірно, Україна може втратити деякі населені пункти.

На Луганщині у напрямку Сватового та Сєвєродонецька наступ схоже зупинився. Насамперед через погодні умови, а не через те, що ми не можемо щось зробити,

– повідомив військовий експерт.

Він додав, що величезні сили та спротив противника ми маємо лише на напрямках Вугледару та Бахмуту.

Наскільки зміна погоди вплине на бойові дії

Зараз в Україні наступає сезон дощів. За словами Нарожного, "каша", яка утворюється внаслідок злив – це найбільша проблема, оскільки ґрунт на Донеччині – це глина з каменями. Вона буде забивати гусениці у танків та налипати на колеса.

Коли буде "каша" пересуватися стане дуже важко, коли настане сніг та все замерзне – тоді наступ продовжиться,

– пояснив військовий експерт.

Нарожний розповів, як зміна погоди вплине на бойові дії: дивіться відео

Що з постачанням росіян до Криму та на Херсонщину

"Бавовна" на Кримському мосту пошкодила частину автомобільного шляху та залізничну колію. Однак останню росіяни можуть найближчим часом полагодити. А більшість поставок до Криму йдуть залізною дорогою, а не автомобільним шляхом.

Крім залізної дороги у них ще є морські шляхи, тобто банально вони можуть завантажити цей корабель усім, що необхідно для військових потреб і розвантажити в порту Севастополя,

– пояснив Нарожний.

Крім того, росіяни можуть здійснювати постачання до Криму повітряними шляхами. У їхньому розпорядженні є два аеропорти: "Сімферополь" та "Бельбек".

За його військового експерта, підрив Кримського моста лише трохи призупинив логістику росіян. Те саме стосується й Херсонщини. Безумовно логістика ворога пошкоджена, але не всі шляхи відрізані. Логістика окупантів все ще функціонує.

Утім, він наголосив, що це питання часу, коли Херсон буде звільнений. На його думку, це може статися протягом місяці.