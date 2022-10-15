Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось, що Західні ЗМІ прогнозують близьке звільнення Херсона.

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Ситуація для окупантів погана

Мусієнко розповів, що справи російських військ на Херсонщині погані. Українські сили протиснули важливий опорний пункт Росії Давидів Брід і після того лінія фронту в них почала сипатись. Однак попри це, вони ще не почали масово тікати і ще намагаються чинити опір, шукаючи лінії та рубежі, де б вони могли закріпитись і відтягувати неминучий момент відступу.

Десантні війська, які були кинуті на оборону Херсона, і ті рештки, що змогли відійти з Давидового Броду, продовжують ще чинити певний опір. Утім ситуація складається, що опор опором, але резерви де брати. Логістика як була порушена, так і є. Нехай вони щось і можуть перекидати в невеликих обсягах через плоти й інші плавзасоби, але це не те, що треба для активного ведення бойових дій,

– зазначив військовий експерт.

Десант може прикривати відступ

Керівник Центру військово-правових досліджень продовжив, що була інформація, мовляв, туди перекинуть мобілізованих. Однак не встигають і швидше за все не робитимуть цього. Українські війська серйозно наступають з півночі й північного-заходу по трьох напрямках. У росіян не залишається місця створити останню лінію оборони, хіба в самому Херсоні.

"У мене складається враження, що десант з російського боку може бути використаний для того, щоб прикривати відхід основних груп, зокрема, військ з Херсона й інших напрямків. У десанту може бути поставлене саме таке завдання, бо це, як правило, військові підрозділи, які не мають великої кількості бронетехніки чи артилерії, як механізовані чи мотопіхотні", – зауважив він.

Мусієнко як розвивається ситуація щодо звільнення Херсона: дивіться відео

У росіян залишився єдиний укріпрайон

Військовий експерт додав, що у росії залишився єдиний укріпрайон, над яким вони ще зберігають контроль. Це Снігурівка. Він, можливо, навіть більший за укріпленням, ніж Давидів Брід. Однак це тимчасове явище.

Щойно там удасться пройти, уже можна буде розвивати наступ не за 3 напрямками, а за 4 – 5. Тобто, тоді вже шанси втримати Херсон будуть мінімальні у росіян,

– наголосив Мусієнко.

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