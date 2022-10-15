Варто лише взяти до уваги той факт, що в окупантів відсутні поняття "дисципліни" та бойового духу". Замість того, щоб виконувати накази керівництва, російські військові займаються мародерством та активно вивозять награбоване.

Читайте також Путін призначив Берднікова командувати фронтом, щоб списати на нього майбутні втрати, – ISW

Окупанти займаються розкраданням речей замість того, щоб воювати

Михайло Подоляк іронічно пожартував про те, що прогнила система, яка простежується на всіх щаблях керівництва Росії, не залишає місця для дисципліни.

Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця,

– зауважує радник ОП.

Плани кремлівського диктатора по "збереженню обличчя" ідуть у слід за російським воєнним кораблем. Все тому, що путінська армія замість того, щоб "вгризатися зубами" в Херсон, зайнята розкраданням майна українців та вивезенням награбованого.

Зауважте Розкол вже стався: чи можливий бунт у російській армії

Херсон можуть звільнити вже до кінця жовтня

Про те, що тимчасово окупований Херсон можуть звільнити від загарбників вже о другій декаді жовтня, повідомило Financial Times. Видання посилається на західних військових чиновників.

Схоже, що вирішальна битва за Херсон вже близько. ЗСУ активно просуваються вперед та продовжують обстріли російських понтонних переправ.

У прокремлівських колаборантів спостерігається розбіжність у заявах. Це вказує на те, що вороги не комунікують належним чином між собою.

Мовиться про Сальдо і Стремоусова. Перший істерично закликав Кремль до вивезення жителів Херсона до Росії через успіхи ЗСУ. У той час, як Стремоусов навпаки кричав, що цього не потрібно робити.

Зверніть увагу – Російські мобілізовані вбили власного командира біля Херсона: дивіться відео