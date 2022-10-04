Як розповідають аналітики з Інституту з вивчення війни, Путін його призначив не випадково. На нього диктатор з Кремля планує списати майбутні втрати. А вони однозначно будуть, адже контрнаступ ЗСУ не припиняється.

Читайте також У Зеленського показали, як звільнений Лиман очищають від залишків російських військ

Путін шукає винних у провалах на Харківщині

Президент Росії не припиняє пошуки тих, кого можна звинуватити у провалах на Харківщині. Ба більше, він ще й здійснив кадрові зміни. Так, генерал-лейтенант Роман Бердніков замінив генерал-полковника Алєксандра Журавльова. Тож тепер він керуватиме Західним військовим округом.

Цікаво, що Берднікова вже знімали з посади керівника Західним військовим округом. Про це стало відомо 11 вересня. Додамо, що він виконував свою роботу заледве два тижні – з 26 серпня.

Укладачі звіту зауважили, що на північному сході Харківської області окупанти хоч і діяли, але робили це без чіткого командування. Самого Журавльова упродовж певного часу взагалі ніхто не бачив. Та й Путін за два тижні поміняв двох командувачів.

Не виключають, що він це зробив задля того, щоб знайти чергового цапа-відбувайла. Мовляв, саме на нього має посипатися шалений гнів, пов'язаний зі втратами росіян на Харківщині.

Диктатор хоче захистити Лапіна

Крім того, кадрові зміни могли відбутися й задля захисту генерал-полковника Алєксандра Лапіна. Останній – командувач Центральним військовим округом. Адже на нього також очікувала шалена критика за невдачі Росії поблизу Лимана.

Не виключають, що у майбутніх втратах росіян на Харківщині та, можливо, Луганщині звинувачуватимуть тепер Берднікова. Крім того, це дозволить знизити градус напруги навколо того самого Лапіна, якого критикують в інформаційному просторі країни.

Зауважимо, що 3 жовтня наші військові взяли під контроль селище Борова на Харківщині. Як зазначили у селищній раді, ворог більше не має впливу ані на саму Борову, ані на частину територіальної громади.

Нагадаємо, що напередодні нашим військовим вдалося звільнити від ворога Лиман. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що у місті все ще небезпечно. Там ворог залишив по собі чимало мін. Крім того, наші військові виявляють поодиноких окупантів.

Варте уваги – у Скабєєвої істерика, вона вимагає миру: дивіться відео