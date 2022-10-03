Відповідну інформацію повідомили у Борівській селищній раді 3 жовтня. Деталі пообіцяли повідомити згодом.
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ЗСУ звільнили селище Борова
Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ,
– повідомила селищна рада.
Також українські військові показали відео, на якому українці тримають в руках український прапор, проїжджаючи через село.
Наш прапор вже майорить над селищем Борова: дивіться відео
Селище Борова розташоване в Ізюмському районі, що на Харківщині.
Де розташована Борова: дивіться на карті
Варто пригадати, що наші військові продовжують деокупувати українські землі, як на Сході, так і на Півдні.
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