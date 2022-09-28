У середу, 28 вересня, на будівлях в Ківшарівці з'явився український прапор, пише 24 канал. Звільнення Ківшарівки підтверджують автори мапи Deep State.

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У Ківшарівці замайорів прапор України

Та слід зазначити, що наразі українські військові офіційно не підтверджували про звільнення Ківшарівки.



У Ківшарівці підійняли прапор України / Фото Оперативний ЗСУ

Де розташована Ківшарівка

Селище Ківшарівка розташоване на лівому березі річки Оскіл в Куп'янському районі. Цікаво, що Ківшарівка до повномасштабної війни вважалася найбільшим селищем міського типу в Україні. Там проживало близько 19 тисяч людей.

Всього за декілька кілометрів від Ківшарівки розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке також було звільнено з-під окупації. Ківшарівка перебувала під окупацією з 27 лютого 2022 року.

Де розташована Ківшарівка на карті

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: головне

Українські військові проводять впевнений контрнаступ на Харківщині. Наші воїни звільнили з-під окупації Ізюм, Балаклію, Куп'янськ та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня повідомив, що на Сході наші воїни звільнили 9 тисяч квадратних кілометрів. Глава держави заявляв, що деокуповано близько 400 населених пунктів.

Нещодавно на Харківщині під контроль ЗСУ перейшов ще один населений пункт. Українські захисники звільнили селище Піски-Радьківські Борівської громади.

Також Сили оборони України звільнили Куп'янськ-Вузловий – одну з найбільших залізничних розв'язок Харківської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог сильно обороняв це селище.

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