В среду, 28 сентября, на домах в Ковшваровке появился украинский флаг, пишет 24 канал. Освобождение Ковшаровки подтверждают авторы карты Deep State.

Кстати Украинские войска могут быть в Крыму уже в середине 2023 года, – генерал Ходжес

В Ковшваровке развевался флаг Украины

Но следует отметить, что сейчас украинские военные официально не подтверждали освобождение Ковшваровки.

В Ковшаровке подняли флаг Украины / Фото Оперативный ВСУ

Где расположена Ковшаровка

Поселок Ковшаровка расположен на левом берегу реки Оскол в Купянском районе. Интересно, что это самый большой поселок городского типа в Украине. Там проживало около 19 тысяч человек.

Всего в нескольких километрах от Ковшаровки расположен поселок Купянск-Узловой, который также был освобожден из-под оккупации.

Ковшаровка находилась под оккупацией с 27 февраля 2022 года.

Где находится Ковшаровка на карте

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: главное

Украинские военные проводят уверенное контрнаступление в Харьковской области. Наши воины освободили из-под оккупации Изюм, Балаклею, Купянск и другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что на Востоке наши воины освободили 9 тысяч квадратных километров. Глава государства заявлял, что деоккупированы около 400 населенных пунктов.

Недавно в Харьковской области под контроль ВСУ перешел еще один населенный пункт. Украинские защитники освободили поселок Пески-Радьковские Боровской общины.

Также Силы обороны Украины освободили Купянск-Узловой – одну из крупнейших железнодорожных развязок Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг очень сильно оборонял этот поселок.

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