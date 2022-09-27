В поселке подняли украинский флаг. Соответствующее видео показали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Важно Украинские защитники зашли в два поселка Донецкой области: почему они важны – объясняем на карте
ВСУ освободили Купянск-Узловой
27 сентября спецподразделением ГУР МО KRAKEN был освобожден очередной поселок – Купянск-Узловой. Это одна из крупнейших железнодорожных развязок Харьковской области.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как наши защитники подняли в освобожденном городе украинский флаг.
Теперь, наконец, мы можем верифицировать данное событие,
– отметили в разведке.
Как наши воины подняли флаг в Купянске-Узловом: смотрите видео
Что известно о Купянске-Узловом
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что для россиян Купянск-Узловой был стратегически важной точкой. Так, оккупанты через этот поселок поставляли вооружение.
Впрочем, сейчас возвращаться в освобожденный населенный пункт опасно, поскольку до сих пор продолжается разминирование.
Напомним, что 27 сентября ВСУ зашли в села Редкодуб и Коровой Яр в Донецкой области. Наши защитники сожгли там русский флаг.
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