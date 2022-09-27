У селищі підняли український прапор. Відповідне відео показали в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Важливо Українські захисники зайшли у два селища на Донеччині: чому вони важливі – пояснюємо на карті

ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий

27 вересня спецпідрозділом ГУР МО KRAKEN було звільнено чергове селище – Куп'янськ-Вузловий. Це одна з найбільших залізничних розв'язок Харківської області.

На опублікованих кадрах можна побачити, як наші захисники підняли у звільненому місті український стяг.

Тепер нарешті ми можемо верифікувати дану подію,

– зазначили у розвідці.

Як наші воїни підняли прапор у Куп'янську-Вузловому: дивіться відео

Що відомо про Куп'янськ-Вузловий

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав, що для росіян Куп'янськ-Вузловий був стратегічно важливою точкою. Так, окупанти через це селище постачали озброєння.

Втім, нині повертатися до звільненого населеного пункту небезпечно, оскільки досі триває розмінування.

Нагадаємо, що 27 вересня ЗСУ зайшли у села Рідкодуб та Коровій Яр у Донецькій області. Наші захисники спалили там російський прапор.

Варте уваги – ЗСУ остаточно звільнили Піски-Радьківські на Харківщині: дивіться відео