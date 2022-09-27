Редкодуб и Коровий Яр вернулись в Украину

Пока официального подтверждения об освобождении сел нет. Однако на видео с места происшествия украинские военные сообщают радостную новость, пишет 24 канал.

Читайте также Беларусь готовится принимать технику из россии, ВСУ сбили "сушку": основное за 216 день войны

На кадрах видно, как наши военные заезжают в Редкодуб. Оккупанты закрасили указатель с названием села в цвета своего триколора.

Заметим, что Редкодуб и Коровий Яр расположены на пути в Лиман, который является важной точкой на карте. Освобождение сел еще больше приблизило украинских военных к Лиману. Теперь российские оккупанты оказались в окружении. Ведь ВСУ подошли к городу уже с трех сторон. Вероятно, вскоре вражеские бойцы будут бежать из него, равно как бежали с Харьковщины.

Где расположено село Редкодуб / Карта Deep State Map

Украинские военные уже в Редкодубе: видео

В Редкодуб заехали украинские защитники: видео (Внимание! Ненормативная лексика, 18+)

По словам военного эксперта Романа Свитана, российские военные в Лимане уже практически пленные. После освобождения 2 сел им будет еще труднее скрыться из города.

Где находится село Коровий Яр / Карта Deep State Map

ВСУ въехали в Коровий Яр: видео

К теме Купянск-Узловой под контролем ВСУ, – Синегубов объяснил, почему освободить его было очень важно

Почему Лиман так важен

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович объяснял, что для россиян очень важно удержать Лиман. Ведь освободив его, ВСУ смогут двигаться в сторону так называемых "республик" на Донбассе. Деоккупация Луганска и Донецка станет настоящим крахом для россии.

В то же время, политик отмечал, что в Лимане стоят профессиональные российские военные. В частности, 3 батальонные тактические группы.