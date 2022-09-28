Наступного року ЗСУ уже будуть в Криму
Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес наголосив, що впевнений у тому, що Україна поверне Крим.
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Я думаю, що ми побачимо подальший тиск з боку російських військ. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму,
– заявив він.
До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має план і вона обов'язково повернеться до Криму.
Україна обов'язково поверне Крим
- Про звільнення Криму від загарбників активно почали говорити відтоді, як на півострові почастішала "бавовна".
- Ба більше, головнокомандувач Валерій Залужний визнав удари ЗСУ по тимчасово окупованому Криму. Він зауважив, що контроль над півостровом – це основа успіху на Півдні й навіть на Сході. Цим самим чітко дав зрозуміти росіянам, що ЗСУ поверне Крим.
- Також з території окупованого Криму почали масово втікати громадяни росії. Це поширюється як на туристів, так і росіян, які вирішили там оселитися. Вони всі розуміють, що скоро наступить "момент Х".
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