Наступного року ЗСУ уже будуть в Криму

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес наголосив, що впевнений у тому, що Україна поверне Крим.

Увага У Криму лише за кілька днів видали 1,5 тисячі повісток кримським татарам

Я думаю, що ми побачимо подальший тиск з боку російських військ. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму,

– заявив він.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має план і вона обов'язково повернеться до Криму.

Україна обов'язково поверне Крим

Про звільнення Криму від загарбників активно почали говорити відтоді, як на півострові почастішала "бавовна".

Ба більше, головнокомандувач Валерій Залужний визнав удари ЗСУ по тимчасово окупованому Криму. Він зауважив, що контроль над півостровом – це основа успіху на Півдні й навіть на Сході. Цим самим чітко дав зрозуміти росіянам, що ЗСУ поверне Крим.

Також з території окупованого Криму почали масово втікати громадяни росії. Це поширюється як на туристів, так і росіян, які вирішили там оселитися. Вони всі розуміють, що скоро наступить "момент Х".

Більше про це – на весіллі у Криму танцювали під "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео