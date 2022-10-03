Соответствующую информацию сообщили в Боровском поселковом совете.

Заметьте Освобождение Лимана: как это меняет ситуацию на фронте и куда ВСУ могут двигаться дальше

ВСУ освободили поселок Боровая

Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной общины под контролем ВСУ,

– говорят в поселковом совете.

Также наши военные показали видео, на котором украинцы держат в руках украинский флаг, проезжая через село.

Наш флаг уже развевается над поселком Боровая: смотрите видео

Поселок Боровая расположен в Изюмском районе Харьковской области.

Где находится Боровая: смотрите на карте