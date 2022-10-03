Від успішних дій ЗСУ залежатиме, чи зможуть росіяни ефективно оборонятися у низці важливих населених пунктів поблизу річки Сіверський Донець. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Зверніть увагу Держдума підтримала анексію окупованих територій України

Знищення логістики

Експерт зазначив, що саме звільнення Лиману відкриває Україні можливість продовжувати контрнаступальні дії на різних напрямках.

Зараз не кажуть про Зарічне та Торське, але ЗСУ знаходяться саме в цих локаціях. Вони контролюють основний шлях від Торського на Кремінну. А місто є найпівденнішою точкою великої логістичної артерії, яка тягнеться з російських міст Валуйки та Уразово до Троїцького, Сватового, Кремінної, й далі до Рубіжного та Сєвєродонецька,

– пояснив аналітик.

За його словами, на сьогодні можна констатувати, що Кремінна та її околиці вже знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

"Найближчим часом ми можемо спостерігати те, як в Луганській області змінюватиметься баланс щодо можливостей російських військ. Окупанти там сконцентровані в дуже великій кількості, але вони не матимуть необхідного логістичного забезпечення своїх передових підрозділів", – додав Коваленко.

Читайте також Краще б спитали у ЗСУ: Кремль планує радитись з населенням щодо кордонів "анексованих областей"

На його думку, через це ворожі сили не зможуть тримати ефективно оборону.

"Ситуація змінюватиметься саме на користь ЗСУ, які зможуть здійснювати більш ефективні, інтенсивні та більш активні дії щодо деокупації наших територій після "анулювання" логістичної артерії до Кремінної. З Лиману буде основний напрямок, за яким можна здійснюватися такий вплив", – вказав оглядач.

Чи буде каскадний крах оборони окупантів на Луганщині: дивіться відео

Сватівський плацдарм

Політолог переконаний, що одним з ключових напрямків дій ЗСУ буде місто Сватове, яке має стратегічну цінність для північної частини Луганщини.

Є населений пункт Борова, який має пряму дорогу до Сватового. Якщо цей шлях переріжуть або візьмуть під контроль ЗСУ, то, фактично, Сватове знаходитиметься в "дуже цікавому становищі" з неможливістю більше контролювати хоча б якийсь клаптик території Харківської області,

– зауважив експерт.

За його словами, після "перерізання" цього шляху й відповідного руху ЗСУ, можна буде говорити що Харківську область звільнять повністю.

"Через такі дії утримування російськими окупантами інших локаціях стане недоцільним. Вони просто тікатимуть зі своїх позицій", – пояснив Коваленко.

Радимо Вороги були в паніці й бігали по всьому Лиману, – військові розповіли, як визволяли місто

Вас також може зацікавити – як звільнення Лиману вплинуло на Кремль: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: що відомо