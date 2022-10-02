Про це 24 каналу розказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він пояснив, що поряд із Лиманом є річка, на іншому березі якої за великим рахунком вже починається Луганщина. Тому можна сподіватися, що невдовзі українці отримають хороші новини вже і з цього регіону.

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Я вже чекаю, коли можна буде заходити і починати працювати саме там. Тому допомагаємо Збройним Силам і надалі, слухаємо все, що треба хлопцям, швиденько підвозимо та не зволікаємо жодним чином,

– наголосив Гайдай.

Лиман – одна з найбільших перемог України у війні

Очільник Луганщини зауважив, що аби знати більш-менш точні цифри щодо втрат окупантів у Лимані, потрібно дочекатися цієї інформації від Генштабу ЗСУ. Однак вже можна сказати, що звільнення Лиману – це наразі одна з найбільших перемог ЗСУ. Гайдай порівняв цю деокупацію з нещодавньою вкрай успішною Харківською операцією.

"Просто в Харкові було трохи більш масштабно. Вони так тікали, що іноді навіть наші хлопці дивувалися. Заходили зачищати населені пункти, передзвонюють або зв'язуються по рації зі своїми і кажуть: "А тут нікого немає". Тож реально у них було "атріцатєльнає наступлєніє" за повною програмою", – пояснив він.

Коли у Лимані почнуть працювати з населенням

Сергій Гайдай переконаний, що щойно військові дозволять законній українській адміністрації зайти в Лиман і почати працювати з населенням та інфраструктурою – його колеги з Донеччини будуть на місці щонайбільше через годину.

"Усе почне крутитись, усе почне працювати, одразу підуть вирішення гуманітарних аспектів. Усе, що стосується підготовки до опалювального сезону, аналізу, аудиту – це буде дуже-дуже швидко", – впевнений він.

Які плани Путін має на Луганщину

Попри те, що аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін більше зацікавлений в утриманні Півдня, а не Луганщини, Гайдай зауважив, що цей регіон також дуже важливий для Росії, хоч і не є пріоритетним.

Ніколи він не думав про людей Донецької чи Луганської областей, ніколи вони їх не поважали і не вважали частиною Росії. Це просто такий собі буфер та певні імперіалістичні плани,

– підкреслив він.

Голова ОВА пояснив, що для окупантів Луганська область – це буфер, щоб стримувати наступ ЗСУ. Вони, звісно це розуміють, і даватимуть відповідні команди щодо стримування просування українських сил. Утім, не факт, що ці команди будуть виконані.

"Ми бачили, що відбувалося в Лимані, коли майже оточені війська запросили можливість відійти, і їм відмовили в цьому їхні ж російські командири. Я думаю, що на Луганщині буде те саме – вони не будуть просто так бігти аж до кордонів, а будуть намагатися стримувати наступ", – припустив він.

Але я впевнений, що ЗСУ впораються з цією задачею і звільнять Луганську область не до так званої лінії розмежування, а до адміністративних кордонів,

– підсумував Гайдай.

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Як росіяни реагують на втрату Лимана

Росіяни, хоч і масово втікають від мобілізації, бо не хочуть йти помирати на війну, критикують тих, хто вже там. Новини про те, що ЗСУ зайшли у Лиман вже традиційно збурило російські соцмережі. Тамтешні воєнкори та звичайні користувачі інтернету почали істерити та звинувачувати командування у бездіяльності.

Особливе обурення висловила в мережі Анастасія Кашеварова, яка називає себе російською журналісткою. Ретельно добираючи нецензурні слова, вона звернулася до Шойгу та Гєрасімова у своєму телеграм-каналі і озвучила питання, які турбують тисячі ура-патріотичних росіян: "Почєму ні**ра нє сдєлалі?", "Гдє снабженіє?", "Как так получілось?", "Почєму нє подготовілісь?".